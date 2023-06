Giovinazzo saluta l'estate con la Festa della Musica

Le prime note delladi Giovinazzo risuoneranno alle 5.00 del mattino in un luogo davvero splendido qual è la terrazza sul mare di Santi e Marinai. Sarà, infatti, il concerto della Antica Barberia del Corsoo ad accogliere il primo sole del solstizio d'estate. Una emozione unica, una felice combinazione di silenzio e colori che la musica avrà il compito di accarezzare e accompagnare fino all'aurora.Poi la festa si sposterà in tre luoghi altrettanto magici della Città:con artisti di musica Jazz,con l'esibizione di tre scuole di musica e incon artisti di musica pop e cover band dalle ore 18.00.«Desidero ringraziare i tre direttori artistici di palco, il M° Francesco Cassano, il M° Gianpaolo Sinesi e il M° Umberto Giarletti per aver fatto un lavoro straordinario di selezione – ha detto, Direttore Artistico di Festa della Musica – attese le numerose richieste pervenute dalla sede centrale di FdL di Roma che ha operato con grande professionalità. Un ringraziamento particolare a Leon Cino, vincitore di Amici di Maria De Filippi, che, insieme a Laura Palasciano e Christian Binetti, condurrà sul palco di Piazza Vittorio Emanuele. Sugli altri due palchi condurranno Rosalba Turturro e Sissi Martinelli. Infine un grazie alla Pro Loco per la collaborazione».La passione per la musica contagia un po' tutti e la grande bellezza della lunga serata sarà il cammeo della prima edizione del premio "Alfredo Giotti" che verrà assegnato ad un musicista selezionato da una giuria qualificata. Il premio è stato fortemente voluto dal pluripremiato pasticciere di Giovinazzo Nicola Giotti che ha realizzato un artistico violino con la tecnica della aerografia speculare lucida da lui ideata.«Mi ritengo davvero soddisfatto dell'alto numero di partecipanti e del lavoro di selezione dei direttori artistici di palco che premia la qualità. Infatti sono oltre duecento gli artisti che si esibiranno a Giovinazzo – ha detto– Presidente dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – per cui abbiamo già ottenuto il plauso della apposita commissione del Ministero della Cultura. Un ringraziamento a Serena Baldaccini per la promozione costante e puntuale dell'evento e all'infaticabile Tommaso Pappagallo, con tutti i suoi collaboratori, per aver fortemente voluto questo avvenimento a Giovinazzo e per averci creduto fino in fondo».Il fortunato format che si svolge in contemporanea in diversi Paesi europei sarà arricchito da una mostra di quaranta opere d'arte e da un DJ Set di Love FM.La Festa della Musica di Giovinazzo è organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo e si avvale del patrocinio della SIAE, del MIC, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comuna di Giovinazzo.