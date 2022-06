Festa della Musica: 12 band a Giovinazzo. Il programma

Anteprima all'alba. In serata in piazza Meschino ci sarà Cosimo Zannelli, ex Litfiba

Alle ore 17.00 del 21 giugno 2022 avrà inizio ufficialmente nella centralissima Piazza Meschino nel centro storico di Giovinazzo il programma delladal titolo "Recovery Sound" che si avvale del patrocinio del Mibact, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo.Sono 12 le "band" che hanno inviato la propria adesione e che si alterneranno dalle 17.00 fino a mezzanotte per illuminare con i loro suoni questa 28^ edizione europea della Festa:«Abbiamo avvertito l'esigenza, dopo due anni di pandemia, - ha detto, Direttore Artistico della rassegna – di ricominciare con la musica dal vivo da parte dei tanti bravi artisti e appassionati. Per questo abbiamo voluto portare a Giovinazzo un format europeo che desse spazio e respiro a coloro che hanno a cuore quest'arte straordinaria. Del resto le tante iscrizioni pervenute ci hanno dato ragione».Guest Star della serata il virtuoso chitarristache si esibirà in Piazza Meschino alle ore 22.00. L'iniziativa è a cura dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.Confermatadi Giovinazzo dove si esibirà l'orchestra Brass Ensemble "Il Cenacolo" di Bisceglie nel concerto "All'alba la musica abbraccia il mare". La Direzione è affidata al M° Salvatore Barile. Presenta Marilena Farinola, non è prevista alcuna prenotazione.