È iniziata l'estate a Giovinazzo con la Festa della Musica (FOTO)

7 foto Festa della Musica 2023

I talenti della Scuola di Musica "Filippo Cortese" in piazza San Salvatore, col mare che si univa al cielo in un tramonto suggestivo; note raffinate, tra jazz e musica sperimentale in piazza Meschino; tanto divertimento con Love FM e una commistione di generi in piazza Vittorio Emanuele II, con l'intermezzo del premio "Alfredo Giotti", maestro pasticcere a cui l'intera città deve riconoscenza.Laa Giovinazzo, organizzata dall', è stata tutto questo ed ha seguito la scia di quanto accaduto in contemporanea in diversi Paesi europei, dove le note si sono librate libere in tanti angoli di strada, proposte soprattutto da musicisti non professionisti.All'alba il concerto da "Santi e Marinai" aveva aperto una lunga ed emozionante giornata, conclusasi solo a tarda ora.Giovinazzo si è fatta bella nella prima sera di estate, complice un clima finalmente molto mite ed ha favorito l'unione tra musicisti più esperti e giovani talenti di casa nostra.Noi abbiamo voluto raccontarla attraverso anche attraverso qualche scatto, lasciandovi anche il commento video ( clicca qui ) di un emozionato direttore artistico Tommaso Pappagallo.La rassegna si avvaleva del patrocinio della SIAE, del MIC, della Regione Puglia, della Città Metropolitana di Bari e del Comune di Giovinazzo. L'appuntamento è al prossimo anno, con l'auspicio di un ulteriore sforzo economico delle istituzioni a sostegno di un programma molto articolato.