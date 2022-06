Festa della Musica: anche un concerto all'alba a Giovinazzo

Sarà un concerto all'alba del 21 giugno ad aprire le iniziative per laa Giovinazzo organizzato dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo con il patrocinio del Comune di Giovinazzo e della Città Metropolitana di Bari.Appuntamento alle 5.00 in località Trincea dove si esibirà la Brass Ensemble Il Cenacolo diretta dal M° Salvatore Barile in un concerto per il mare dal titolo suggestivo:Si tratta di un complesso musicale di ottoni di Bisceglie che proporrà dieci brani nella suggestiva location "Santi e Marinai" fino al sorgere del sole.«Abbiamo voluto un'anteprima raffinata per dare l'avvio ad una intensa giornata giovinazzese – ha detto, Direttore Artistico della Festa della Musica – che potesse stupire coloro che avranno la voglia di assistere a qualcosa di fascinoso che restituirà a tutti un genuino senso di stupore. Il tutto anche per appagare un desiderio del nostro Presidente dell'Accademia,che ha chiesto con forza un concerto che fosse bellezza e magia da gustare con gli occhi e con l'animo colmo di suoni incantevoli».Nel pomeriggio, a partire dalle 17,00, appuntamento in Piazza Meschino per una kermesse di suoni straordinari proposti dalle "band" iscritte fino a mezzanotte. Alle 22.00 è prevista l'esibizione del chitarristache in passato ha seguito in tour i Litfiba, Piero Pelù, Bianca Atzeri e altri. Presenta Marilena Farinola.