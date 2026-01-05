La Befana arriva a San Domenico
La Befana arriva a San Domenico
"La Befana vien dall'alto", evento annullato a Giovinazzo

A pesare sono state le probabili avverse condizioni meteo

Giovinazzo - lunedì 5 gennaio 2026 12.59
Il Comune di Giovinazzo ha annullato l'evento "La Befana vien dall'alto" previsto per questa sera, 5 gennaio, alle 20.30 nei pressi di Palazzo di Città, con esperti speleologi che si sarebbero calati dal Municipio. La decisione è dovuta alle probabili avverse condizioni meteo che non ne permettono lo svolgimento in totale sicurezza.

L'evento, inserito nel cartellone comunale denominato "Natale al Centro", era stato organizzato dagli speleologi del Gruppo Grotte Melphicta Kalipè.
