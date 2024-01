A Giovinazzo c'è "Scende la Befana show"

Si terrà questo pomeriggio, 5 gennaio, al PalaPansini di Giovinazzo, "Scende la Befana show", l'evento solidale ideato ed organizzato dalla Fratres Giovinazzo in collaborazione con l'associazione Maria SS delle Grazie.La serata è dedicata a bambini e bambine dai 3 ai 10 anni ed è patrocinata dal Comune di Giovinazzo ed il costo del ticket è di soli 5 euro, un contributo essenziale per sostenere il Centro Oncologico Pediatrico di Bari.Sarà una grande festa allietata da giocolieri e circensi, spettacoli di magia, intrattenimento, balli e musica. E poi arriverà lei, attesissima, la Befana che porterà in dono tante cose buone e belle ai piccoli ed alle piccole presenti.Un'occasione da non perdere per i genitori con una duplice funzione: fare solidarietà e far star bene i propri figli.