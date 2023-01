La Befana in Villa Comunale ed i Re Magi in Cattedrale (LE FOTO)

65 foto Befana e Re Magi a Giovinazzo

Come recita un antico detto "l'Epifania tutte le feste porta via". La conclusione delle festività natalizie a Giovinazzo, nella mattinata del 6 gennaio, ha riscosso molto successo tributato da grandi e piccini in Villa Comunale, in piazza Vittorio Emanuele II e per le vie del centro cittadino.Nella prima parte della mattina è arrivata una fantastica Befana sui trampoli,di Saltoincanto, artista come poche nel campo dell'animazione per i più piccoli, accompagnata da un gruppo di musicisti ed un giocoliere dedito a far divertire i bambini con grandi bolle di sapone. Iniziativa ideata da Miriam Massari e Annalisa Palermo. Una bella parata con accompagnamento musicale di genitori e figli ha seguito la Befana nella Villa Comunale per la distribuzione di sacchetti di caramelle e per fare foto ricordo per il divertimento di tutti.Nello stesso momento, i Re Magi a cavallo avevano già iniziato il loro percorso attraverso le principali strade cittadine. Si è trattato dell'iniziativa prologo della serata finale del presepe vivente curato dalla Pro Loco, sotto la direzione artistica da Saverio Amorisco ed inserito nel cartellone "Natale al Centro" varato dall'amministrazione comunale.Il corteo dei Re Magi, accompagnati da Giuseppe e Maria e da un gruppo di figuranti del presepe vivente, ha percorso lateralmente piazza Vittorio Emanuele II per poi proseguire su via Marina e giungere, seguito da un numeroso pubblico, alla Concattedrale di Santa Maria Assunta.Nei pressi della cattedrale romanica, il parroco don Andrea Azzollini, a conclusione della solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Mons. Domenico Cornacchia, con tutti i sacerdoti delle parrocchie cittadine, ha deposto il Bambino Gesù tra le braccia di Maria e i tre Magi d'Oriente hanno omaggiato il Bambinello con i loro doni: oro, incenso e mirra.Un momento rievocativo della Natività davvero suggestivo. Per la nostra comunità cittadina si è trattato anche di un momento di preghiera collettiva, vissuto con viva partecipazione da tantissima gente raccolta ai piedi della Concattedrale.«Sono molto entusiasta e soddisfatta per la riuscita dell'iniziativa dell'Epifania - ha spiegato Cristina Piscitelli, assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Giovinazzo - . È andata molto bene, proprio come desideravo fosse. Ho voluto fortemente questa festa da vivere tutti insieme. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo momento festoso e auguro buon anno a tutti. Un anno che speriamo prosegua nel segno di tante altre occasioni di incontro e conoscenza con la cultura e la storia della nostra bella cittadina».Una strada che evidentemente proseguirà nel fine settimana tra il 20 ed il 22 gennaio prossimo con la "Festa dei Fuochi di Sant'Antonio Abate" e i tradizionali falò nei vari quartieri della città, evento per cui sono attese migliaia di persone da tutta la Città metropolitana di Bari.