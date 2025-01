La Befana arriva sui trampoli in piazza Vittorio Emanuele II

Lae lo farà questa mattina, 6 gennaio, in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 11.00. Grandi e soprattutto piccini sono quindi tutti invitati all'evento conclusivo del programmavarato dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.L'evento è organizzato da Chiamata di Scena in collaborazione con la Scuola di Musica "Filippo Cortese", con Mary Poppins Cartolibreria e Saltoincanto. Musica, giocolieri ed una Befana davvero speciale allieteranno la mattinata dell'Epifania che, purtroppo, "tutte le feste si porta via". Sarà un momento di condivisione collettiva per chiudere al meglio il cartellone comunale e prepararsi all'evento più atteso dell'inverno a Giovinazzo, ovvero i Fuochi di Sant'Antonio Abate.