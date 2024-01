La Befana a Giovinazzo è arrivata al PalaPansini - FOTO

5 foto Scende la Befana show

Mille persone tra adulti e tanti bambini al PalaPansini hanno atteso la Befana in una festa per le famiglie davvero ben organizzata. Si è trattato di un momento di aggregazione in cui non è mancato nulla."Scende la Befana show" è una manifestazione patrocinata dall'Assessorato allo Sport guidato da Enza Serrone, è stata organizzata dallin collaborazione con l'associazione Fratres- Gruppo Comunale "Luigi Depalma".Il piacevole stare insieme ha avuto un fine solidale perché con il ricavato della serata si donerà un dolce sorriso agli anziani della RSA " Chicco di Frumento " e ai bambini dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.La serata, condotta da Antonella Illuzzi, ha entusiasmato il numeroso pubblico che ha apprezzato le esibizioni di danza sportiva del Cuban Club Bari, la danza delle atlete dell'Asd Ginnastica Ritmica Iris e della Scuola di danza College of dance. Applausi a piene mani per le esibizioni dalle quali sono emersi talento, impegno, professionalità e tanta passione.Alternati ai momenti di danza e di bella musica ci sono stati momenti di spettacolo con giocolieri, acrobati e mangiafuoco, professionisti nell'incantare il pubblico.In rappresentanza dell'amministrazione comunale, Francesco Cervone, Presidente del Consiglio Comunale che ha dato molto valore allo spettacolo ideato all'insegna della solidarietà. Gli ha fatto eco Vito Fanelli della Fratres che ha sottolineato l'importanza del dono, elemento che fa riferimento alla generosità che circola nel nostro sangue. L'assessora allo sport Enza Serrone ha affermato che sport e salute vanno a braccetto e per loro, amministratori locali, è un piacere patrocinare eventi con fine benefico.Entusiasmo dei bambini in particolare quando è apparsa la Befana sugli spalti, e subito dopo con le aiutanti Befane sono state distribuite le belle calze ai bambini festosi. Con piacere abbiamo incontrato Vincenzo Ronchi, del Comitato della Festa della Madonna delle Grazie al quale abbiamo chiesto come è nata l'iniziativa solidale.«L'idea è mia, l'ho condivisa con tutto il gruppo del Comitato e l'abbiamo messa in atto. Ci è sembrato il modo migliore per coniugare solidarietà e riscoperta di una tradizione rivolta ai bambini ed alle bambine. Posso anticipare che stiamo organizzando altre iniziative benefiche. L'idea di coinvolgere le associazioni è stata positiva perché unendo le forze, ognuno con le proprie competenze, si può realizzare qualcosa di buono», ha concluso Ronchi.