L'Orchestra Filarmonica Pugliese celebra a Giovinazzo i 100 anni dell'Aeronautica Militare

Sarà un fine settimana in musica quello dell'Orchestra Filarmonica Pugliese: da venerdì a domenica saranno ben quattro gli eventi che la vedranno in scena con altrettanti spettacoli.Decisamente sui generis il primo degli appuntamenti con la compagine orchestrale, quello di venerdì 25 agosto, quando la Filarmonica Pugliese aprirà le porte della propria sede ai giovani e giovanissimi con un evento a loro dedicato.A partire dalle ore 12:00, gli studenti di scuole elementari e medie inferiori, nonché gli iscritti a scuole di musica, potranno accedere a una 'prova-concerto', al Parco della Musica Sant'Achille di Molfetta, con un docente d'eccezione: sarà il M° Fabrizio Dorsi ad accogliere e a tenere la lezione per gli allievi che abbiano voglia di confrontarsi e mettersi alla prova. Un'idea nata per avvicinare gli studenti alla musica e fargli vivere l'esperienza orchestrale già in tenerissima età. D'altronde, come spiega il direttore artistico Giacomo Piepoli, la compagine ha come propria mission anche quella della divulgazione dei valori legati alla musica ad ogni fascia di età.Altro evento molto particolare, quello di sabato 26, organizzato da Associazione Auditorium in collaborazione con OFP. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria challenge a colpi di bacchetta, organizzata al termine della Master di direzione d'orchestra tenuta dallo stesso Dorsi. Otto studenti partecipanti si sfideranno dirigendo a turno un'orchestra di circa 40 elementi, la Filarmonica Pugliese, appunto. Una sfida vera e propria con tanto di giuria di esperti che, al termine, decreterà il vincitore, tenendo conto anche dei voti del pubblico. L'evento avrà inizio alle 20.30, presso il parco della Musica Sant'Achille di Molfetta.(Prenotazione WhatsApp 340.4142661. Botteghino Sant'Achille dal 21/8 ore 16.00-18.00).La settimana della Filarmonica Pugliese terminerà domenica 27 con un concerto a Carovigno, nell'anfiteatro di Riva Marina. Il Quintetto Brass OFP, composto dalle prime parti dell'Orchestra Filarmonica Pugliese (Antonio Mastrapasqua e Cataldo di Tommaso, trombe; Roberto Zurlo, corno; Biagio Demichino, trombone; Domenico Balenzano, tuba), si esibirà in una live performance durante la quale eseguirà musiche di Mozart, Verdi, Elgar, Rota e Capuano.