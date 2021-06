"Alla scoperta di Mozart": a Giovinazzo il concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese

Ritorna la grande musica in presenza a Giovinazzo.Questa sera, 18 giugno, all'interno dell'atrio monumentale dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo si terrà un atteso concerto dell', diretta dal, che guiderà il pubblico in un affascinante percorso "Alla scoperta di Mozart".Le musiche del compositore salisburghese saranno eseguite da ben 32 orchestrali, a cui si aggiungeranno il flauto solista die la voce di caratura internazionale del sopranoUn appuntamento musicale di grande rilievo, che riporterà l'IVE alla sua naturale vocazione degli ultimi anni quale storico contenitore di eventi culturali dal grande fascino e richiamo.Felice per questo riavvio delle attività in presenza èdelegato del sindaco metropolitano all'antico convento domenicano, promotore di decine di iniziative al suo interno: «È una fantastica occasione per ascoltare dell'ottima musica classica finalmente in presenza nella Piazzetta Martinelli dell'IVE. Di tanto ringrazio il M° Giacomo Piepoli, che ha voluto a Giovinazzo il concerto patrocinato dal MIBACT e dalla Regione Puglia. Un omaggio a Mozart impreziosito da un interessante dialogo tra la narratrice Gabriella Altomare e il pubblico che diventerà, così, parte attiva e viva dell'intero concerto. Dalla solitudine del lungo periodo pandemico passeremo alla bellezza di una musica raffinata e di rara bellezza armonica. Riemerge, così, la lucidità dell'incanto. Finalmente», ha concluso De Matteo.L'IVE godrà stasera di particolare luce, grazie ad una illuminazione ad hoc per l'evento. Nel rispetto rigido delle norme anti Covid, l'apertura delle porte è fissata per le 20.30, mentre l'inizio concerto sarà alle 21.00.