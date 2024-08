"Festival...in Porto", stasera a Giovinazzo c'è "Vascopera"

Buona la prima perdopoesibizione in piazza Vittorio Emanuele II degli storici musicisti che accompagnavano Pino Daniele, quali Gigi De Rienzo (basso), Ernesto Vitolo (tastiere) ed Agostino Marangolo (batteria). Con loro sul palco della rassegna organizzata dagli Amici della Musica e giunta al suo 19° anno, Jerry Popolo al sax e Osvaldo Di Dio alla chitarra e le voci di Alice Popolo, Greg Rega e Savio Vurchio a completare una formazione di livello.Si continua stasera, 11 agosto, con, un evento del tutto particolare con ldiretta dalla bacchetta del M° Giovanni Minafra sotto la direzione artistica di Giacomo Piepol, che suonerà con i, la più longeva tribute band nata per omaggiare il cantautore di Zocca. Sarà un «mix perfetto - hanno scritto gli organizzatori in fase di presentazione - tra musica rock e musica da camera, in cui il rock diverrà sinfonico».Assieme a loro, sul palco, Andrea Braido, storico chitarrista di Vasco Rossi e di diverse eccellenze nel panorama musicale italiano. Si inizia alle 21.30.