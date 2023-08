Ieri sera il concerto dell'Orchestra Filarmonica Pugliese a Levante

Esibizione seguitissima in piazzale Aeronautica Italiana per il centenario dell'Arma Azzurra

Giovinazzo ha celebrato i 100 anni dell'Aeronautica Militare con un concerto dellnell'omonimo piazzale, all'interno dell'anfiteatro di Levante,Una straordinaria performance dell'ensemble diretto dalcon le voci del sopranoe del baritonoad impreziosire un repertorio che ha spaziato da "Fratelli d'Italia" di Michele Novaro, passando per l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e la Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.Omaggio a Giuseppe Verdi con le arie Sempre libera e Di Provenza il mare e il suol da La Traviata. Ancora Mascagni con il duetto da La Cavalleria rusticana "Oh il Signore vi manda", prima di un tuffo nella contemporaneità con La vita è bella di Nicola Piovani, Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone e Victor's tale dal film The Terminal di John Williams.Finale in crescendo con l'esecuzione di "Tace il labbro" da La vedova allegra di Franz Lehàar, prima del ritorno alle grandi colonne sonore, con Otto e mezzo dall'omonimo film di Federico Fellini scritta da Nino Rota e la chiusura con Gabriel's oboe dal film The mission, struggente, intensa, ancora dal genio di Ennio Morricone. Bis con l'intramontabile O' sole mio.Un programma ben articolato di una formazione splendidamente diretta in una cornice incantevole che rende orgogliosi i giovinazzesi.È iniziata così una lunga ed intensa tre giorni che porterà domenica 27 agosto all'esibizione nei nostri cieli delle Frecce Tricolori. Una lunga festa che concluderà di fatto una estate da ricordare a Giovinazzo.