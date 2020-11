Stasera a Giovinazzo l'omaggio a Santa Cecilia dell'Orchestra Filarmonica Pugliese

La musica non si ferma.Questa sera, domenica 22 novembre, alle ore 18.00 in diretta streaming si potrà assistere al concerto dell'che suonerà, in assenza di pubblico, nella Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo unCome è noto Santa Cecilia è la Patrona della Musica e dei Musicisti e a Lei, nel giorno della Sua Festa, verranno dedicati brani di Elgar e Holst.«Ringrazio la Città Metropolitana di Bari - ha dettocoordinatore artistico dell'iniziativa - per aver dato alla nostra Orchestra Filarmonica la possibilità di realizzare un concerto per onororare la Patrona Santa Cecilia e permettere a giovani musicisti di cimentarsi in questo periodo di chiusura delle attività in presenza. Una iniziativa virtuosa che rende viva la collaborazione con Enti istituzionali territoriali».La performance musicale sarà visibile«Ancora una volta l'Istituto Vittorio Emanuele di Giovinazzo offre una opportunità ai giovani che, in queste condizioni di ristrettezza operativa a causa del Coronavirus, - ha sottolineato, Delegato del Sindaco Decaro all'I.V.E. - desiderano portare avanti la nobile arte della musica e porgerla ai tanti che la amano. Questa iniziativa in streaming rappresenta un vivo futuro di speranza ricco di cultura, di pensiero e di creatività. Ritroviamo così quelle emozioni che con amore ed entusiasmo i nostri giovani artisti ci regalano con la loro arte».I brani di Elgar e Host saranno eseguiti da:Violini Primi: Francesca Carabellese, Delia Lagala, Asia Tiberia VenturaViolini Secondi: Antonella Catalano, Gabriella AltomareViole: Luigi Vania, Umberto Vito BozzaVioloncelli: Anna Fasanella, Maddalena LicinioContrabbasso: Angelo VerbenaUn omaggio al premio Nobel Eugenio Montale sarà realizzato con la lettura dea cura diL'iniziativa si avvale del Patrocinio della Città Metropolitana di Bari e della collaborazione dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.