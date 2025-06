L'Info Point Giovinazzo organizza il solstizio d'estate al Dolmen di San Silvestro

Da sempre il solstizio d'estate segna un momento ricco di suggestioni che rimandano all'energia vitale del sole di questi giorni, alla sua massima altezza nel cielo. E mentre i suoi raggi dall'intensa luminosità giocano con le geometrie di antiche architetture sacre e tra le pietre di alcuni siti archeologici, manifestandone l'assetto, si fa forte il bisogno di entrare in contatto con la natura e viverla appieno per riceverne benessere.Pensando a tutto questo, l'dà l'opportunità di trascorrere ildove, appagati dalla presenza di alberi secolari, «incontreremo il maestoso monumento megalitico - si legge in una nota social - per poi, attraverso un laboratorio didattico di archeologia divulgativa e imitativa, immaginare di viaggiare nel tempo... e vivere così un giorno da uomini preistorici!».Il laboratorio didattico sarà a cura di, Archeotecnico di VivArch APS. Per info e prenotazioni si può chiamare il numero 375 565 3445 o rivolgersi all'Info Point turistico di piazza Umberto I.