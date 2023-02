L'Azione Cattolica nel ricordo di Angelo Depalma

Ricorrerà il prossimo 3 marzo il settimo anniversario della morte di, figura significativa nella vita della Chiesa diocesana, dell'Azione Cattolica e della politica locale.Giovinazzo non ha dimenticato l'ex presidente del Consiglio comunale, una vita spesa per l'insegnamento, incarnazione del cattolicesimo che si sporca le mani, che cerca di incidere nelle comunità.Gli adulti di, in accordo con i sacerdoti don Cesare Pisani e padre Pasquale Rago, hanno quindi organizzato una giornata di riflessione dal tema "Angelo Depalma, laico secondo il Concilio" , in cui farà da relatore il, già docente dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari.Non una riflessione asettica, ma un confronto con chiunque voglia ricordare l'uomo, il cattolico ed il politico.L'appuntamento è fissato per venerdì 3 marzo alle 19.45 all'interno della parrocchia.