Moda fast fashion, gli Adulti dell'AC diocesana si interrogano sul tema

Ormai da alcuni anni ilha voluto porre la sua attenzione sulle tematiche della salvaguardia del creato e della tutela dell'ambiente, soffermandosi a riflettere su alcune problematiche di fronte alle quali non possiamo più rimanere indifferenti.Quest'anno il convegno organizzato dal Settore Adulti di AC, che si terrà il 25 maggio a Molfetta, all'interno dell'auditorium della parrocchia Cuore Immacolato di Maria, anche sulle indicazioni fornite dall'Esortazione Apostolica "Laudate Deum", verterà sulla, abbigliamento di bassa qualità acquistato a prezzi irrisori e reso subito con ripercussioni inevitabili sull'ambiente.Ci aiuteranno nella riflessione Don Gianni Fiorentino Assistente diocesano unitario e del Settore Adulti di AC e Giuseppe Faretra giornalista e Presidente Legambiente Corato. Un convegno da non perdere nella certezza e consapevolezza che certe questioni ci interpellano e che la "natura e il mondo che ci circonda non sono una mera "cornice" in cui sviluppare le nostre vite e i nostri progetti, perché siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo compenetrati" (Papa Francesco, "Laudate Deum").