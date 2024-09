Don Luigi Caravella nuovo assistente per il Movimento Studenti di Azione Cattolica (Msac)

Il giovinazzeseè stato nominato. Grande soddisfazione è stata espressa in tutta la diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi per questa decisione. In tantissimi si sono congratulati con il sacerdote giovinazzese che ha guidato sino a qualche giorno fa la parrocchia San Giuseppe, dove ha lasciato il segno.Nel corso della stessa sessione di lavori, il Consiglio episcopale permanente della Cei ha confermato don Francesco Marrapodi nell'incarico di Assistente centrale dell'Azione Cattolica dei Ragazzi (Acr). L'Azione Cattolica lo ha accolto come si accoglie un fratello che torna in famiglia.«L'Azione Cattolica ha accompagnato tutto il mio percorso di fede, prima da ragazzo di Acr fino al servizio di Assistente diocesano del Settore Giovani e Msac e infine Assistente regionale del Msac. Grazie all'associazione sono cresciuto come persona e come presbitero in una esperienza di Chiesa vivace e propositiva, che sa coniugare spiritualità e vita, servizio alla comunità cristiana e impegno nella città dell'uomo, capace di saper leggere i segni dei tempi e di autentica prossimità ai bisognosi.Saluto tutti gli studenti, soprattutto i ragazzi del Msac, con le parole del Venerabile Don Tonino Bello: «Nella vita non dobbiamo fare faville, non dobbiamo fare scintille, dobbiamo fare luce». Vi auguro che possiate far sempre risplendere di entusiasmo e passione la vostra esperienza scolastica e vi affido nelle mie preghiere alla Vergine Maria, giovane innamorata della vita.Ringrazio di vero cuore mons. Domenico Cornacchia, mons. Claudio Giuliodori, il Consiglio episcopale permanente della Cei e la Presidenza nazionale Ac per la fiducia accordatami. Saluto l'Azione Cattolica della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, della Regione Puglia e tutta l'Azione Cattolica Italiana».