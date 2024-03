AC diocesana, due giovinazzesi nel direttivo 2024-2027

Il Consiglio diocesano diappena eletto dall'Assemblea diocesana del 23-25 febbraio, dopo la nomina da parte del Vescovo della Presidente diocesana nella persona disi è riunito per eleggere l'intera Presidenza diocesana per il triennio 2024-27.Sono risultati eletti:Marianna Annese della parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Molfetta e Tommaso Amato della parrocchia Santa Famiglia di Ruvo;Miriam Minervini della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Molfetta eFederica Mastropirro della parrocchia San Giacomo Apostolo di Ruvo; Vice Responsabile ACR: Pasquale Lorusso della parrocchia San Michele Arcangelo di Ruvo;Paolo Gadaleta della parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Molfetta;La Presidenza diocesana si impegnerà a vivere ogni giorno alla luce delle esperienze di fede e a promuovere iniziative e percorsi di formazione rivolti a tutte le fasce d'età, dai bambini agli adulti, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e cristiana; chiamata a vivere il servizio con corresponsabilità e comunione con i pastori e con le altre aggregazioni laicali, in fedeltà a quanto il Concilio Vaticano II ha chiesto a tutti i laici.A tutti un lavoro fecondo a servizio dell'Associazione e della Chiesa.