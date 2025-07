Azione Cattolica: «Raid Israele su chiesa a Gaza calpesta diritto internazionale»

Powered by

«Il raid israeliano che ha colpito la– unica nella Striscia, rifugio per cristiani e musulmani – è un atto vile, che ferisce la dignità umana e calpesta ogni principio di diritto internazionale».Così lall'indomani dell'attacco che ha portato anche al ferimento di​«Non è più possibile parlare di "errori" o "danni collaterali" - scrivono amari i vertici di AC - : la sistematicità degli attacchi contro scuole, ospedali, campi profughi e ora una chiesa racconta una spirale disumana che va fermata.​L'Ac esprime solidarietà a padre Gabriel Romanelli, ai feriti e a tutta la comunità parrocchiale di Gaza.Facciamo nostro l'appello di Papa Leone XIV e della CEI - Conferenza Episcopale Italiana - affinché tacciano le armi e si avvii un negoziato, una strada possibile verso la pace».Una posizione condivisa dal Governo italiano, da tutta l'opposizione in Parlamento e da larghissima parte dell'opinione pubblica italiana, anche quella non cattolica. La misura appare colma da tempo.