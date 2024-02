Parte l'Assemblea Elettiva dell'Azione Cattolica diocesana

nei giorni dal 23 al 25 febbraio vivrà la XVIII Assemblea Diocesana Elettiva "Testimoni di tutte le cose da Lui compiute", presso il Pontificio Seminario Regionale "Pio XI".In questi mesi l'Associazione ha vissuto il cammino assembleare nelle parrocchie per il rinnovo dei Consigli parrocchiali. Mesi in cui gli aderenti sono stati chiamati a riflettere insieme su come mettersi al servizio, e tracciare nuovi orizzonti per la vita dell'Associazione nelle comunità parrocchiali.È seguita la fase cittadina, con momenti di verifica del quadriennio appena trascorso, che hanno messo in luce i punti di forza e le aree di miglioramento con uno sguardo alle prospettive e agli impegni delle Associazioni cittadine per il prossimo triennio.È giunto il momento di prendere parte al momento assembleare diocesano. Ogni volta l'assemblea diocesana elettiva dell'Azione cattolica è stata una festa. Lo sarà anche stavolta. Una festa della fraternità di cristiani che si ritrovano insieme per sostenersi reciprocamente nel cammino di fede e per servire nella Chiesa diocesana e nei diversi ambienti sociali.L'Assemblea rappresenta difatti il momento più alto di espressione democratica dell'Associazione, in cui i delegati sono chiamati a riflettere e confrontarsi. È incontro, comunità e comunione: un momento di rigenerazione per l'Azione Cattolica diocesana, grazie all'impegno di tanti Giovani ed Adulti, che con corresponsabilità, coraggio e fede si metteranno a disposizione per prendersi cura dei tantissimi ragazzi, ragazze, giovanissimi, giovani ed adulti che popolano le comunità parrocchiali.