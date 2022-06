All'Istituto San Giuseppe la Festa del settore Adulti dell'AC diocesana

Si svolgerà quest'oggi, sabato 18 giugno, il tanto atteso Incontro-Festa diocesano del, che si terrà a Giovinazzo all'interno dellin via Cappuccini, sul tema: "Sguardi di Pace - Ascolto, dialogo, riconciliazione".«Sarà un grande piacere ritrovarsi in presenza dopo due anni di forzata distanza - scrivono dall'AC - . Con gli interventi di Rosa Siciliano e Franco De Palo rifletteremo sulla guerra in Ucraina, sulle guerre dimenticate nel Sud del mondo e l'accoglienza dei rifugiati, sui nostri modi di fare e le piccole guerre quotidiane. È previsto il servizio pullman da Ruvo, Terlizzi e Molfetta (su prenotazione)».Di seguito il programma completo della giornata.