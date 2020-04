L'arte ci unisce: il secondo VIDEO di GiovinazzoViva

ANNY PERRINO, cantante

NICOLA DE MATTEO, poeta

TOMMASO LA NOTTE, cantautore

Social Video 3 minuti L'arte ci unisce, il secondo video su GiovinazzoViva

È un inno alla speranza questo spazio dedicato all'arte in tutte le sue forme e ai nostri artisti. L'arte ci unisce su tutti utilizzando i canali telematici. Ci siamo anche noi diche da sempre siamo vicini al mondo dell'arte ed abbiamo raggiunto alcuni di loro per il secondo interessante videomessaggio. Li abbiamo raggiunti per seguirli, ora più che mai, in un momento buio in cui il settore artistico è fermo e si pensa che sarà tra gli ultimi a riprendere la sua attività. Nuovi video saranno pronti nei prossimi giorni, abbiamo contattato altri uomini e donne del mondo della cultura, della musica, del teatro e del cinema.La domanda che abbiamo posto a tutti gli artisti è la seguente: in questo momento difficile di chiusura forzata in casa a cosa ti stai dedicando? La tua creatività a cosa si sta rivolgendo?Di seguito le loro risposte, sotto il videomessaggio integrale montato da Nicola Palmiotto col coordinamento di Ida Vinella.È dal 22 di febbraio scorso che è iniziata la mia quarantena. Insegno in un Istituto Alberghiero in provincia di Treviso e quindi sono impegnata quotidianamente con la didattica a distanza. Comunicare e confrontarsi in video con alunni e colleghi mi riempie il cuore di gioia e, nonostante la barriera fisica data dal pc, sento loro vicini a me.Quando mi sento un pò giù di morale, la musica mi aiuta a risollevarmi, ad evadere dal contesto non facile che stiamo vivendo. La musica fa parte della mia vita fin da quando ero molto piccola. Resistiamo! Andrà tutto bene!In questo mese, o poco più, di quarantena forzata ho terminato il mio nuovo libro di poesie che sarà pubblicato a Luglio. Poi ho tirato fuori dal cassetto il progetto di un libro di racconti e sto lavorando su quello. Finora era una macchia d'inchiostro e nulla più. Ora sta prendendo forma. Sono pronti già quattro racconti su cinque. Devo soltanto verificare le opportunità di pubblicazione con una casa editrice affidabile. Naturalmente, vi farò sapere.In questo momento di chiusura forzata sto leggendo tantissimo: romanzi, saggi, biografie, narrativa russa e beat generation, Dostoevskij e Bukowski. Ovviamente sto suonando e scrivendo nuove canzoni e ho riscoperto la passione per il disegno, ho deciso di tappezzare le pareti della mia stanza con disegni di opere d'arte famose e non; ho riprodotto "Il bacio" di Klimt e "La persistenza della memoria" di Dalì. Insomma, sono paradossalmente più stanco di prima!