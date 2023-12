L'Anffas Giovinazzo sostiene la campagna Telethon

Anche per il Natale 2023 il sodalizio e la fattiva collaborazione tra lsi rinnovano nel segno della solidarietà e dell'unità di intenti.Dal 2014 è attivo questo supporto associativo, a carattere nazionale, atto a promuovere la ricerca sulle disabilità intellettive, sui disturbi del neurosviluppo e sulle malattie rare. «Anche quest'anno alla campagna, per sostenere la ricerca genetica sulle disabilità intellettive e del neurosviluppo, hanno aderito con entusiasmo e passione, tante realtà locali Anffas che, insieme ai loro volontari, familiari e autorappresentanti, saranno presenti nelle piazze e sui territori locali per dare il proprio prezioso contributo», ha dichiarato Roberto Speziale, Presidente Nazionale Anffas.La sede associativa cittadina Anffas, come avviene da sette anni ormai, scenderà in piazza a Giovinazzo nel weekend di. I volontari dell' Anffas di Giovinazzo e il presidente Michele Lasorsa incontreranno soci e simpatizzanti dalle ore 8.00 alle ore 13.00 in Piazza Vittorio Emanuele, (nei pressi della banca ndr).La Campagna Solidale a carattere nazionale,, promossa per il Natale 2023 dalla Fondazione Telethon proporrà, a fronte di un contributo di quindici euro, l'acquisto del cuore di cioccolato, del peso di duecentodieci grammi nei tre differenti gusti: cioccolato al latte, al cioccolato fondente e, novità per quest'anno, al cioccolato bianco.I Cuori di cioccolato sono senza glutine e sono confezionati in raffinate scatole in cartone, riutilizzabili e decorate con una grafica particolare. Con questo dolce dono si potrà fare un regalo speciale e offrire il proprio contributo e sostegno alla ricerca, sempre in continua evoluzione, sulle malattie genetiche rare. L'Anffas di Giovinazzo ringrazia quanti dedicheranno attenzione a questa campagna di solidarietà che racchiude in sé un forte significato in termini di sensibilità e attenzione verso chi ha bisogno.Per informazioni si può contattare il presidente Michele Lasorsa al n. 335 5343513.