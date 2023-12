L'8 dicembre l'inaugurazione della mostra di presepi dell'Aiap Giovinazzo

Da anni ormai i Presepisti della sede cittadina dell'ci emozionano con la loro arte presepiale di rara bellezza. E anche quest'anno, in prossimità della festa del Natale, hanno creato e realizzato con la maestria che li contraddistingue una nuova scenografia presepiale monumentale.La presentazione ufficiale della maestosa opera si terrà il giorno 8 dicembre alle ore 19.30 presso l'Istituto Vittorio Emanuele a Giovinazzo sito nell'omonima piazza. Non si può anticipare molto su questo nuovo progetto di gruppo messo in campo dai Presepisti di Giovinazzo: possiamo dire che hanno intitolato l'opera " Un Natale di misericordia " che sigla la diciassettesima edizione della mostra dei presepi artistici.L'iniziativa si potrà visitaresolo il sabato, la domenica e nei giorni festivi dalle ore 18.30 alle ore 21.00. Anche quest'anno sarà possibile visitare la mostra nella sua apertura straordinaria il giorno 21 gennaio 2024 in occasione della festa tradizionale dei Fuochi di Sant'Antonio Abate.L'associazione Aiap ha previsto la possibilità di effettuare visite aperte alle associazioni e alle scuole, per prenotazioni si potrà contattare il n. 3398426459. La mostra è inserita nel cartellone di manifestazioni "Natale al Centro" patrocinato dalla città di Giovinazzo.Alberto Fiorentino, presidente dell'Aiap di Giovinazzo, ci ha dato qualche cenno che illustra la mostra da loro proposta. «Il presepe apre sempre un passaggio tra la nostra fanciullezza e il tempo presente. Affonda le radici nella nostra cultura, nelle nostre tradizioni e nella nostra fede. La mega scenografia che i visitatori vedranno alla mostra uno stupendo scorcio della Città Vecchia, la parte pulsante della città di Giovinazzo. Sono state create scene di misericordia che ricordano l'Amore di Dio nei confronti dell'umanità».