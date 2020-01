Junior Cally a Sanremo: l'indignazione di Consulta Femminile e Fidapa

Così la Consulta Femminile

L'adesione della Fidapa Giovinazzo

Sta facendo molto discutere a livello nazionale la decisione dell'organizzazione del Festival della Canzone italiana di Sanremo di includere tra i cantanti in gara anche il rapperche caratterizza la sua produzione musicale anche per testi decisamente crudi nei confronti della donne. E così è partita addirittura una raccolta firme per evitare che questo accada.Sul punto è voluta intervenire anche lacon una nota:«La- scrivono - non può restare estranea alla discussione che nelle ultime ore si accesa sulla partecipazione al Festival della Canzone di Sanremo di un cantante rapper che si presenta con lo pseudonimo die che si è già proposto in passato con canzoni dichiaratamente sessiste e violente.Nel suo immaginario il rapporto con le donne - è la posizione della Consulta guidata da- avviene su un registro fatto di violenza e supremazia del "maschio" definendo le donne con una terminologia da postribolo. È come se tutti i discorsi e le attività proposte dalla Consulta per stigmatizzare gli atti di violenza che si esercitano sulle donne in quanto donne, fossero stati spazzati via con quattro rime banali e offensive e- evidenziano -che si stanno mobilitandoperché la direzione artistica del Festival e la RAI tornino sui loro passi non consentendo l'esibizione del suddetto rapper; invero la sua partecipazione alla gara canora dovremmo leggerla come una legittimazione di un modo di guardare all'universo femminile con uno sguardo violento e di sopraffazione.Sarebbe auspicabile che anche le forze politiche del nostro territorio prendessero posizione in merito perché ci farebbe piacere avere accanto in questa battaglia i nostri uomini consapevoli di rifiutare linguaggio e stereotipi utilizzati da codesto "artista"».Alla protesta ormai formale, si è associata nella scorse ore anche laattraverso le parole della presidentessa, che a nome di 11.000 aderenti «protesta per le parole espresse dal direttore artistico e conduttore delAmadeus, durante la conferenza stampa sull'evento canoro, mettendo in rilievo un modello diseducativo di donna: bella e disposta a farsi da parte per non offuscare il successo del proprio compagno. Altresì i testi del cantante previsto in gara Junior Cally appaiono pieni di violenza, sessismo e misoginia e contrastano con lo stesso codice etico adottato dalla stessa RAI».Da qui l'inevitabile e convinta adesione da parte della sezione giovinazzese, guidata da«Questa Sezione Fidapa di Giovinazzo - scrivono - condivide e sostiene pienamente il pensiero della Presidente nazionale nella lotta contro ogni forma di violenza, discriminazione e pregiudizi di genere.La Fidapa è da sempre impegnata in prima linea per contrastare ogni azione che inneggi alla violenza sulle donne e, "non meno, ad agire in ogni sede opportuna per chiedere che il decoro, l'immagine ed il rispetto nei confronti dell'universo femminile vengano garantiti in ogni ambito, compresi i mezzi di cominicazione" », la loro conclusione.