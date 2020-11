L'IVE s'illumina per il diritto alla felicità delle donne

Giovinazzo non si gira dall'altra parte e dice "no" alla violenza sulle donne.Lo ha fatto nella maniera forse più semplice eppure più efficace in tempi di pandemia, grazie alla proiezione dello slogan che ha caratterizzato la campagna cartellonistica "hanno fatto proiettare sulla facciata esterna dell'Istituto Vittorio Emanuele II l'immagine cuore della campagna, un volto femminile stilizzato con tante mani su di essi e la scritta "Per tutte le violenze consumate su di lei: ora basta!".La sinergia mostrata nelle ultime giornate trarincuora e fa ben sperare per il futuro. Su tematiche di tale portata non ci si può dividere in particolarismi e provincialismi di sorta. Le donne hanno bisogno di sostegno in questa lunga e ancora non vinta battaglia culturale, come testimoniano i numeri dei femminicidi nel nostro Paese. Nonostante la pandemia e la riduzione dei rapporti sociali, la mattanza è continuata tra molte mura domestiche: in, infatti, hanno perso la vita per mano di compagni, amici o parenti in questo disgraziatissimo 2020.Alta la guardia, dunque, con il sostegno necessario degli uomini, della stragrande maggioranza degli uomini italiani che amano, aiutano, sostengono le donne. Il cambio di passo culturale non è più rimandabile. Le donne nel nostro Paese hanno tutte (tutte!) diritto alla felicità oltre che alla libertà di essere quello che vogliono davvero essere.