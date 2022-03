Marzo mese dedicato alle donne: gli eventi a Giovinazzo

In occasione del mese di marzo, in cui ricorre la celebrazione della Giornata Internazionale dedicata alla Donna, l'Amministrazione del Comune di Giovinazzo intende promuovere e sostenere due importanti iniziative.Il Centro antiviolenza Pandora, il 15 marzo 2022di Giovinazzo, in via Cappuccini 42. Ci sarà, come sempre, il coinvolgimento della Consulta femminile e della FIDAPA. Sarà un momento di riflessione sull'importanza della presenza del Centro Antiviolenza sul territorio cittadino, condito da performance di vario genere a cura degli studenti del Liceo "Matteo Spinelli". Alla giornata parteciperanno anche varie realtà associative del territorio sensibili alle tematiche di genere.Dal 26 al 30 marzo si svolgerà la mostra, allestita all'interno della Cittadella della Cultura. La mostra racconta storie di abusi sessuali in associazione agli abiti in esposizione, che intendono rappresentare, in maniera fedele, l'abbigliamento che la vittima indossava al momento della violenza subita.Attraverso tali iniziative ed il lavoro costante del Centro Anti-Violenza Pandora, della Consulta femminile e della FIDAPA - sez. di Giovinazzo, si intende mantenere viva l'attenzione politico-culturale su questi temi, anche con momenti di approfondimento e discussione.