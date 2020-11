Violenza sulle donne, la FIDAPA Giovinazzo stasera illumina la facciata dell'IVE

Le plance di affissione cittadina si sono riempite di un'immagine che rappresenta l'emblema della lotta alla violenza sulle donne, che stasera, 25 novembre, sarà sublimata con un triplice appuntamento: l'apertura del centro antiviolenza ai piedi di Palazzo di Città, la proiezione della stessa immagine sulla facciata dello strico Istituto Vittorio Emanuele II e l'illuminazione di rosso della Fontana dei Tritoni.Grazie allala Giornata Internazionale di Lotta alla violenza sulle Donne a Giovinazzo continuerà ad avere un profondo significato.Quella proiezione sulla facciata dell'IVE, in particolare, è stata realizzata dalla Chris Service Audio e Luce srl, e sarà possibile grazie alla collaborazione tra la FIDAPA e la Città Metropolitana di Bari, rappresentata in loco dal delegato all'IVE,il quale alla vigilia dell'appuntamento ha voluto ribadire l'importanza di una Giornata come quella che ci apprestiamo a vivere: «La violenza sulle donne - ha detto -. Non posso esimermi dal ringraziare Christian Colaluce per l'assistenza tecnica che ha fornito nell'occasione e per la grande sensibilità mostrata e l'eccellente FIDAPA Giovinazzo, impegnata sul territorio nel diffondere un messaggio di enorme portata. Su mia proposta - ha concluso - la Città Metropolitana di Bari non ha esitato ed ha accettato di buon grado di ospitare un momento di tale rilevanza sociale che dovrebbe vedere tutti dalla stessa parte».