Improvvise. Questo il termine con cui le componenti della Consulta femminile hanno definito le dimissioni annunciate dall'ormai ex assessore al bilancio, al personale e alle pari opportunità Antonella Colaluce nel corso dell'ultima riunione del consiglio comunale di Giovinazzo nella mattinata di venerdì 23 ottobre (link all'articolo) «Fiducia e grande carica motivazionale hanno contraddistinto il rapporto collaborativo esistente tra le componenti la Consulta femminile e l'assessore uscente: le iniziali divergenze di idee in ordine alla realizzazione di eventi pubblici hanno consentito a entrambe le parti di conoscere meglio il tessuto sociale e culturale del territorio, rinforzando la consapevolezza delle responsabilità morali del ruolo di ciascuna parte» hanno rimarcato in una nota.per la fiducia accordataci nel corso di questo cammino in cui le sue proposte, sollecitazioni e osservazioni precise e puntuali hanno contribuito a migliorare il nostro percorso e le molteplici attività messe in campo con il suo assessorato» hanno aggiunto le componenti della Consulta femminile.«È stato un grande pregio aver collaborato e programmato i nostri eventi culturali e sociali avendo come assessore di riferimento Antonella Colaluce, con la quale c'è sempre stato un rapporto professionale e, al tempo stesso, umano.In attesa di intraprendere un percorso col nuovo assessore al ramo, rappresentiamo alla signorra Antonella Colaluce un augurio di buon lavoro, di ulteriori numerosi e positivi risultati» hanno concluso.