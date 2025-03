Prevenzione oncologica nelle donne, un incontro-dibattito in Sala San Felice

Powered by

Lahanno organizzato l'eventoche si terrà oggi, sabato 29 marzo, alle ore 17:00 presso la Sala San Felice.L'evento sarà un'occasione importante per approfondire il tema della prevenzione oncologica femminile, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare la comunità sull'importanza della diagnosi precoce e degli stili di vita sani.Alla conferenza-dibattito interverranno il Prof. Gennaro Cormio, Direttore unità operativa di ginecologia oncologica "Ist. Oncologico Giovanni Paolo II" di Bari; il Dott. Daniele Laforgia, Direttore responsabile di radiologia senologica "Ist. Tumori Giovanni Paolo II" di Bari. Sarà un'opportunità preziosa per ascoltare esperti del settore, porre domande e ricevere informazioni utili per la tutela della salute femminile.