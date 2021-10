Parità di genere, ‘Libere di…VIVERE’ fa tappa a Giovinazzo

Il potere delle illustrazioni e delle eroine dei fumetti a servizio delle donne e del capovolgimento degli stereotipi di genere. Donne, Diritti e Ripresa per una piena inclusione sociale: sono questi i temi della mostra itinerante 'Libere di…VIVERE', un progetto di Global Thinking Foundation che nasce per agire fattivamente sulla prevenzione delle situazioni di violenza economica contrastando l'isolamento sociale delle donne.La tappa giovinazzese, dopo quelle di Milano, Firenze, Bari e Cagliari, prevede una tre giorni, dalL'inaugurazione si terrà sabato 16 ottobre nella Sala Marano alle ore 19.00. A seguire andrà in scena lo spettacolo ' Puzzle. Donne a Pezzi' di e con Stefania Pascali e con la regia di Luigi Cilli ( si allega locandina dell'evento).All'iniziativa ha contribuito la Consulta femminile di Giovinazzo, l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo e vede il patrocinio della Città Metropolitana di Bari, della Commissione Europea - rappresentanza in Italia, Pubblicità Progresso e ASviS ( Allenza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).Legata ai Global Goals 4, 5 e 8 dell'Agenda 2030 dell'ONU, obiettivo della mostra è informare e sensibilizzare, attraverso i fumetti e le graphic novels, soprattutto le nuove generazioni sui temi della violenza economica che molte donne subiscono.«Con questa mostra vogliamo far capire la pericolosità degli stereotipi di genere che le donne subiscono, sin da bambine, sulla loro pelle e lo comunichiamo anche attraverso i fumetti, le illustrazioni e i linguaggi più vicini ai giovani - dichiarano le componenti della Consulta Femminile di Giovinazzo - Perché i giovani saranno gli adulti del domani. Il messaggio che vogliamo lanciare alla cittadinanza è proprio questo, un messaggio talmente importante che non può non transitare anche nelle scuole e attraverso i dirigenti scolastici che vivono i ragazzi nella loro quotidianità».