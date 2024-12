Natale all'IVE, il 7 dicembre si parte

Per il decimo anno consecutivo l'Istituto Vittorio Emanuele II si accende di luci, suoni e colori per festeggiare insieme ad adulti e bambini il Santo Natale Natale.Nella Sala Marano inaugurazione sabato 7 dicembre ore 19.00 con il mercatino di oggetti e opere artigianali organizzato dalla Touring Juvenatium presieduta da Vito Fumai, a seguire alle 19.30 inaugurazione della Mostra di Presepi artistici organizzata dall'AIAP di Giovinazzo presieduta da Alberto Fiorentino.Per la Città Metropolitana di Bari sarà presente il Consigliere Metropolitano Michelangelo Cavone (già Presidente del Consiglio Comunale di Bari e oggi Capogruppo del PD), Per la Regione Puglia sarà presente il Consigliere Regionale Saverio Tammacco. Per il Comune di Giovinazzo – che ha patrocinato l'iniziativa unitamente a Città Metropolitana e Regione – sarà presente il Sindacoe l'Assessora alla Cultura«Un vivo ringraziamento mi corre l'obbligo rivolgere al Sindaco della Città Metropolitana, Vito Leccese – ha detto Nicola De Matteo, delegato all'IVE – per la sensibilità che sta dimostrando verso le iniziative culturali che si svolgeranno nei 41 comuni dell'area Metropolitana che dimostrano un suo attaccamento al territorio amministrato».Le iniziative si svolgeranno per tutto il mese di dicembre e parte di gennaio seguendo il calendario comunicato dalle due associazioni organizzatrici.