Il sindaco metropolitano ha fatto visita all'IVE di Giovinazzo

La pioggia battente e il forte vento che spirava su Giovinazzo domenica mattina, 12 gennaio, non hanno impedito aSindaco della Città Metropolitana di Bari, di fare una visita istituzionale. Il sopralluogo era stato concordato appena 12 ore prima condal dipendente Silvio Delle Foglie.Il Sindaco Metropolitano ha visitato quasi tutti i siti agibili dell'Istituto compreso il giardino, le pertinenze a piano terra tra Sala Marano e Sala Primavera e il camminamento del tetto. Visitato anche il teatro e le stanze di pertinenza didove insisteva la più importante "Residenza di Danza" del centro-sud Italia.«Sono molto soddisfatto – ha detto– perché è stato l'unico amministratore dell'ex Provincia che è venuto a visitare l'Ive e constatare le problematiche esistenti».A conclusione della visita, dopo circa un'ora di colloquio, Leccese si è soffermato su varie ipotesi per il futuro dell'IVE ed ha sottolineato che tutte le decisioni devono essere concordate con la civica amministrazione di Giovinazzo.Da alcuni anni, grazie all'azione di, quel luogo è tornato a vivere con tantissime rassegne culturali. Occorre tuttavia far presto e che gli enti aiutino il delegato a completare il suo percorso, restituendo l'IVE alla città grazie a programmi condivisi e ad un restauro conservativo che ridia dignità a tanti suoi storici ambienti.