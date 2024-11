Cornicioni pericolanti IVE, sopralluogo congiunto di Comune di Giovinazzo e Città Metropolitana di Bari

«Martedì mattina abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici della Città Metropolitana per l'avvio del cantiere che risanerà tutti i cornicioni e le parti pericolanti dell'Istituto Vittorio Emanuele II su via Marconi».Così il sindaco di Giovinazzo,, che ha ribadito anche in Consiglio comunale come la valorizzazione di quell'immobile sia stata al centro del suo programma elettorale per le consultazioni metropolitane.«I lavori partiranno a metà novembre. Sono inoltre giunti a termine i lavori sui cornicioni del prospetto centrale di San Domenico liberato finalmente dalle transenne. In programma anche i lavori sulle facciate dell'ingresso dell'Istituto da Piazza Vittorio Emanuele II ed è in cantiere anche un nuovo progetto per risanare tutti i lastrici solari dell'edificio. Seguiamo con molta attenzione la rivalutazione di questo importantissimo complesso senza tralasciare nessuna possibilità».Gli ha fatto eco, delegato metropolitano all'ex convitto, oggi spazio per manifestazioni artistiche e musicali, contenitore di tantissimi eventi: «Ci è voluto del tempo per le lungaggini legate alla realizzazione di gare d'appalto, ma oggi consegniamo la facciata, che viene restituita ai giovinazzesi nella sua forma migliore, ed abbiamo avviato la progettualità legata al tetto ed al lastrico solare sul quale saranno operati interventi mantenendo la pietra originaria e materiali sintetici. Quei materiali - ha concluso De Matteo - salvaguarderanno non solo la pietra stessa, impedendo la penetrazione dell'acqua».