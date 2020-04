"Io tendo a Te", il video della Scuola "Filippo Cortese" e del Carro dei Comici

L'iniziativa per raccogliere beni e fondi da destinare alle persone in difficoltà economica

Un video che avvicina tutti i giovinazzesi, che tocca l'anima e che si prefigge uno scopo nobilissimo: raccogliere beni o fondi per aiutare le persone in difficoltà in questo terribile momento di crisi sanitaria ed economica.Lae la compagnia teatralepartecipano all'iniziativa "Giovinazzo Solidale" ed hanno ideato un video dal titolo significativo,, che punta a sensibilizzare la popolazione su un tema sempre più pressante.ha creato testo e musica, mentre la voce che fa da speaker è quella di. Al pianoforte-tastiera c'è, conalla chitarra ed al basso elettrico. Cantae l'accompagnamento al flicorno soprano è curato daLe donazioni possono avvenire attraverso l'IBAN messo a disposizione dal Comune di Giovinazzo:Tutte le informazioni potranno essere richieste al numeroPer vedere il video clicca qui