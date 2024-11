"L’Angelo del Focolare", a Giovinazzo un evento dedicato alla donna e alla parità di genere

Giovinazzo celebra la donna e lo fa con una serie di appuntamenti all'interno della sede della Scuola di Musica "Filippo Cortese" a cura dell'attore Pietro Naglieri. Il titolo è eloquente: "L'Angelo del Focolore". L'appuntamento di questa sera, 4 novembre, alle 18.30 è il secondo di una triade partita il 28 ottobre scorso e che si concluderà, dopodomani, 6 novembre.Si tratta di un'occasione unica per riflettere e condividere storie di donne che, con forza e determinazione, stanno tracciando la via verso un mondo più giusto ed equo, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. La recitazione di brani è affidata allo stesso Naglieri, frammenti che porteranno in scena esperienze, sogni e battaglie per l'emancipazione femminile.Gli interventi musicali di Yuliana Benidovska e Yevhen Levkulych apriranno e chiuderanno l'evento, con melodie potenti che celebrano la forza e il coraggio di ogni donna.A seguire ci sarà la presentazione del libro "Il Testamento di Emilia" con la partecipazione dell'autoreche sottolineerà il forte e sentito "No alla Violenza" anche attraverso un acrostico ricco di significati.