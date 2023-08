Alla Scuola di Musica "Filippo Cortese" il Gran Gala d’estate

Ritorna l'appuntamento con il Gran Gala d'estate delladi Giovinazzo.Sabato 2 settembre alle 20,30 nel chiostro dell'edificio di via Tenente Fiorentino, andrà in scena un ricchissimo spettacolo musicale dedicato a Domenico Modugno, alla canzone napoletana, all'opera e all'operetta. Sul palcoscenico è prevista l'esibizione della Corale Polifonica diretta da Antonio Dangelico con l'accompagnamento al pianoforte di Vito della Valle di Pompei.Il concerto sarà diviso in quattro parti. Il primo è dedicato al "Nabucco" di Giuseppe Verdi, di cui saranno rappresentate le quattro arie più significative dell'opera messa in scena per la prima volta nel 1842. A seguire ci sarà un pot-pourri di brani tratti dal mondo dell'operetta riguardanti più specificatamente il tema dell'amore.Chiusura con le canzoni più belle scritte da Domenico Modugno e infine una breve esecuzione di brani della canzone classica napoletana.