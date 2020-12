La "Santa Allegrezza" di Felice Bologna e Gaetano Depalma per dare speranza e un sorriso ai giovinazzesi

Non saranno festività semplici, quelle che ci apprestiamo a vivere, ma la speranza che presto si possa tornare a gioire insieme, a festeggiare e soprattutto a guardare con fiducia al futuro non debbono mai perdersi.In un periodo storico senza precedenti negli ultimi 70 anni, anche la musica, quella che riporta a tradizioni locali meravigliose, sembra essere veicolo di relax, di pensieri postivi. I maestrihanno pubblicato nelle scorse ore sui canali YoutTube un video che è una sorta di tutorial da karaoke da poter fare in famiglia. Si tratta della base e del testo della celebreche tutti potranno divertirsi ad eseguire in casa, in un dicembre in cui nessuno può andare per strada a suonarla secondo usanza.Nel video sono state pubblicate anche immagini di Giovinazzo nei cosiddetti "intervalli", un modo per sentire il calore del Natale nonostante tutto e per rinnovare l'attaccamento alle proprie radici.«Nel rispetto della tradizione - spiega, colui che durante il primo lockdown lanciò l'idea del canto dai balconi dell'inno a Maria di Corsignano - sono stati utilizzati gli strumenti musicali che accompagnano le strofe del canto (fisarmonica, chitarra, basso, triangolo e tamburrello).In questo Natale diverso che ci apprestiamo a vivere - sottolinea il maestro - la musica e la tradizione vengono in soccorso per sentirci uniti, se pur a distanza, rafforzando in noi il senso di appartenenza alla nostra comunità giovinazzese. Un immenso grazie a Gaetano Depalma».Ed in quella strofa dovremmo ritrovarci tutti, credenti e non, convinti che la Luce arrivi sempre dopo le tenebre, per quanto lunghe esse possano essere. Per cantare la "Santa Allegrezza" in totale armonia a casa, il link con musica e testo lo si trova