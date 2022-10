Arrivano 50mila euro per la Scuola di Musica "Filippo Cortese" (VIDEO)

Giovinazzo sarà destinataria di 50mila euro per il, oggi sede dellaL'annuncio è arrivato via social dal sindacodall'assessora alla Cultura,e dalla sua omologa alle Politiche Giovanili,Il finanziamento arriva dal bandodella Regione Puglia e mira a potenziare le attività culturali che si svolgono in un luogo ormai divenuto chiave nella formazione di giovani talenti e nel tramandare una grande tradizione musicale nella città di Giovinazzo.«Insieme all'RTS Scuola di Musica "Filippo Cortese" che gestisce l'immobile - ha spiegato Piscitelli - realizzeremo una serie di attività e servizi per i giovani in ambito culturale, divenendo un vero e proprio hub, che avrà come focus appunto la musica, il teatro e laboratori inclusivi».«Il finanziamento - ha quindi concluso Natalie Marzella - avrà una durata di 18 mesi e si tratta del primo intervento di questa amministrazione comunale che riguarda le Politiche Giovanili».Un altro piccolo tassello per Giovinazzo, che oltre alla Cittadella della Cultura e alla Vedetta sul Mediterraneo, spazi utilizzati da molti ragazzi e molte ragazze, ha a disposizione un altro polo culturale e di alta formazione che potrà ulteriormente crescere.A questo link il video completo.