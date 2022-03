Laa seguito degli ultimi eventi che vedono il popolo ucraino vessato da una guerra tanto atroce, organizza, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo, un concerto di beneficenza che si svolgerà domenica 20 marzo 2022 nella Sala concerti della Scuola Comunale "Filippo Cortese", alle ore 19.00.Interverrà il duo ucrainoformato dache eseguirà musiche di compositori ucraini: Lyatoshynsky, Bortkiewicz, Lysenko e Skoryk.Al concerto si accederà tramite prenotazione, l'ingresso sarà gratuito così da poter favorire una raccolta fondi che sarà destinata alla Federazione Internazionale di Croce Rossa.Sarà possibile prenotarsi ai seguenti numeri: 3465774064 (riferimento è Vito della Valle di Pompei) e 3293976691 (Gaetano Depalma) oppure recandosi presso la segreteria della Scuola Comunale "Filippo Cortese", in via Tenente Fiorino n. 8 a Giovinazzo, dalle ore 15.00 alle 20.00.«Mai come in questo momento la musica unisce, ci avvicina e aiuta a sostenere un Paese, a noi vicino, che sta vivendo giorni terribili - dichiara l'assessore alla Cultura del Comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli - Da subito la nostra Amministrazione ha inteso sostenere l'iniziativa della scuola di musica 'Filippo Cortese', l'auspicio è quello di raccogliere tanta partecipazione e moltissima solidarietà».«La musica - spiegano gli organizzatori - "getta il cuore oltre l'ostacolo" della divergenza politica e permette di incontrarci, riflettere e sostenere un popolo che soffre. Celebrare il Giorno della Memoria non è sufficiente se restiamo indifferenti alle atrocità del presente», è la chiosa più che condivisibile.