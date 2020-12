Anffas Giovinazzo, concluso ieri il corso di teatro di figura

L'arte teatrale autentica del "teatro di figura", in cui burattini e/ o marionette vanno in scena da protagonisti per interpretare ruoli e per narrare storie attraverso il linguaggio sensoriale e visivo, trasmette stupore e al contempo bellezza. Le mani che si muovono e fanno muovere i burattini continuano ad incantare grandi e piccoli.Questa tipologia di teatro, messa in campo a cura delnel coordinamento curato dall'artista e scenografaè stata una bella esperienza perpersone con disabilità che hanno partecipato al corso e che frequentano l'associazione Anffas Onlus di Giovinazzo, guidata dal presidenteIl percorso progettuale delpromosso dall'Anffas, associazione che si occupa di svolgere attività in favore di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale con il supporto dei volontari che aderiscono e ne condividono le finalità sociali per mettere in campo una perfetta integrazione sociale, per le persone con disabilità, si concluderà il 22 dicembre. Il corso, durante il quale i ragazzi dell'Anffas hanno creato i burattini, si è svolto nella sede cittadina, nel massimo rispetto delle norme anti-covid, con misure di distanziamento, indossando la mascherina ed usando tavoli singoli per ogni ragazzo.Durante l'incontro finale è stato registrato un video cheNel video finale, che sarà anche pubblicato sulla pagina Facebook di Anffas Onlus Giovinazzo, i ragazzi si esibiscono con i burattini che hanno creato durante il laboratorio.«Abbiamo vissuto tutto questo periodo con la paura di non riuscire a terminare il corso di teatro di figura, ma siamo arrivati alla fine di un bel percorso che spero riusciremo a continuare, sempre in ambito teatrale, - ci ha detto soddisfatta Viviana Fasano, responsabile Anffas in questo corso teatrale -. I miei ragazzi mi insegnano tutti i giorni che la vita è fatta di piccoli gesti che riempiono il cuore e gli occhi di chi li guarda- ha così proseguito l'artista - e un piccolo gesto fatto con amore può cambiarti la giornata e forse anche la vita».L'attenzione del Rotary Club di Molfetta verso l'Anffas è nata a seguito di un gemellaggio risalente al 2018 tra iniziative promosse dall'Anffas, il Rotary Club distretto Pescara Nord ed il gruppo di Molfetta. Dopo questa iniziativa, svoltasi in Abruzzo, la sede di Molfetta del club ha proseguito nel suo percorso di iniziative programmate a sostegno dell'associazione Anffas, cui ha destinato donazioni utili allo svolgimento di attività di laboratorio e progetti nei quali includere le persone con disabilità. A tal proposito l'Anffas e il Carro dei Comici- Teatro ringrazianodel Rotary Club di Molfetta che ha fatto una donazione per coprire tutte le spese che il progetto ha richiesto. Sul teatro di figura, sull' esperienza positiva vissuta con le persone con disabilità ha espresso un pensiero l'attore Pantaleo Annese del Gruppo Teatro "Carro dei comici"«L'esperienza del teatro di figura è un'esperienza totale: tutti i sensi del nostro essere sono coinvolti in prima persona, ogni adepto apprende in movimenti essenziali delle spalle, delle braccia e delle mani, che permettono una comunicazione non verbale efficace, spontanea e creativa. La mia esperienza personale con il gruppo dei ragazzi speciali dell'Associazione Anffas di Giovinazzo, è stata un'esperienza simile a quelle che erano le premesse. Dopo un primo approccio al teatro di figura, nel senso più generale, abbiamo approfondito attraverso dei giochi, degli esercizi, e soprattutto attraverso la creazione del proprio burattino il lavoro che un attore o un burattinaio svolge chiaramente in piccolo, all'interno di una baracca di strada. Ho riscontrato un'efficace comunicazione tra me e loro anche grazie all'ausilio dell'operatrice Viviana che ha aiutato i ragazzi nella creazione sia dei manufatti che di alcuni video dimostrativi evidenziando il lavoro fatto in questi mesi. Prima di cominciare il corso avevo stilato un programma che è stato completamente rispettato anche perché i ragazzi hanno seguito costantemente il corso e con molto impegno nonostante le ovvie difficoltà. Non ho riscontrato invece difficoltà nel far capire ai ragazzi le tecniche oppure gli esercizi che dovevamo fare. Ho approfondito anche il racconto attraverso le mani, cioè, evitando di parlare durante la performance, ho evidenziato in alcuni casi un rapporto molto importante tra l'adepto e il proprio manufatto, a significare che una comunicazione interiore è in atto e soprattutto il laboratorio teatrale o creativo ha aiutato alcune porte ad aprirsi. Che dire, è stata un'esperienza bellissima che ripeterei. Auguro a tutti un Buon Natale». Così Pantaleo Annese al margine della bellissima esperienza giovinazzese.