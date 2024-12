Avanzano i lavori di RFI per la nuova stazione ferroviaria di Giovinazzo

«Nei giorni scorsi insieme al vicesindaco Gaetano Depalo ho visitato ilin compagnia dei tecnici RFI che seguono le opere. Sono in corso le installazioni dei due ascensori per abbattere le barriere architettoniche, in corso pure le opere per il nuovo Piazzale che sarà pavimentato e rimetterà al centro la storica palma».Un progetto accattivante quello portato avanti da, di cui ha scritto anche sui canali social il sindaco Michele Sollecito. Dopo il completamento del primo step dei lavori, che aveva riguardato il cantiere interno (spesa di circa 667mila euro) con una riqualificazione architettonica e funzionale per il completo restyling del fabbricato, in settembre era iniziata la seconda fase. Complessivamente si tratta di un importo diper realizzare anche nuovi spazi urbani, verde e appunto un piazzale di grande impatto, stando ai progetti.«Procedono - ha quindi spiegato il sindaco - anche i lavori del nuovo parcheggio che sarà di servizio per i viaggiatori e per i residenti della zona in uno spazio che prima era inaccessibile al pubblico e di fatto inutilizzato. Avremo a breve una stazione rinnovata e sicura, una nuova piazza e un nuovo parcheggio. Questi sono gli investimenti pubblici che servono al nostro Paese (maiuscolo, inteso come nazione, ndr) - ha sottolineato Sollecito - : infrastrutture al passo con i tempi e riqualificazione degli spazi urbani per contrastare il degrado con la bellezza. Un plauso a RFI e a tutte le maestranze coinvolte», ha concluso il primo cittadino.