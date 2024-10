Ordigno bellico tra Bari e Giovinazzo, sospesa la circolazione ferroviaria

Unaè stata ritrovata lungo la tratta ferroviaria Foggia-Bari, fra Giovinazzo e Santo Spirito, a circa 2 chilometri dalla città adriatica. Per questo motivo, la circolazione è stata interrotta. Sono stati già attivati i bus sostitutivi, al lavoro c'è ilDalle ore 15.51, infatti, i tecnici die le forze dell'ordine sono al lavoro per la rimozione di un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, lungo la tratta ferroviaria tra Bari Santo Spirito e Giovinazzo. Per questo motivo, la circolazione è stata immediatamente sospesa. I treni Alta Velocità, Intercity e regionali possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e registrare ritardi. Sul posto sono arrivati i tecnici e gli agenti dellaI lavori di bonifica e di messa in sicurezza della tratta Bari-Foggia richiederanno almeno tre ore: disagi, fra variazioni e cancellazioni, per lavoratori e pendolari che attendono i bus sostitutivi. Per consultare i monitor aggiornati delle partenze e arrivi dalla stazione di Giovinazzo,invita a cliccare qui