Incendio in località lama Castello, fiamme a ridosso dei binari

Un incendio, nel tardo pomeriggio di oggi, ha intaccato una larga parte della vasta area di lama Castello che si affaccia sull'ex passaggio a livello di via Bitonto, a Giovinazzo, nel tratto proprio a ridosso della linea ferroviaria che collega Bari a Foggia e non molto distante dal complesso residenziale ubicato in via Messere.A partire dalle ore 18.00 «sulla linea Bari-Foggia - è scritto sul portale di, gestore dell'infrastruttura nazionale - la circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Giovinazzo e di Bari Santo Spirito per un incendio in prossimità della sede ferroviaria. Effetti sulla mobilità: i treni possono subire ritardi, variazioni e cancellazioni». Il pronto intervento dei, allertati attraverso il numero di pronto intervento, è servito a domare le lingue di fuoco.Alle ore 19.00, «sulla linea Bari-Foggia la circolazione ferroviaria è risultata ancora rallentata tra le stazioni di Giovinazzo e Bari Santo Spirito» dopo un incendio in prossimità della sede ferroviaria conIl personale del, intervenuto con due mezzi, ha consentito, poco prima delle ore 21.00, di spegnere completamente l'incendio e bonificare l'area percorsa dalle fiamme e l'area della lama naturale adiacente la linea ferroviaria.Il rogo, divampato improvvisamente e per cause in fase d'accertamento, ha intaccato velocemente la vegetazione incolta che costeggia i binari. Non si registrano danni alle persone, mentre la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata tra le stazioni di Giovinazzo e Bari Santo Spirito con rallentamenti fino a