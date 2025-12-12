Attualità
Inclusione, disabilità e turismo: Giovinazzo e Bitonto capofila di un progetto finanziato dalla Regione Puglia
Sottoscritto accordo dai sindaci Sollecito e Ricci
Giovinazzo - venerdì 12 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, hanno sottoscritto un accordo di partenariato come rappresentanti di Comuni capofila a seguito dell'aggiudicazione di fondi regionali per la realizzazione e il potenziamento di servizi e attività rivolti a persone con disabilità ( si allega foto dei due sindaci al momento della firma).
I due Comuni si sono aggiudicati 191.000mila euro di finanziamenti della Regione Puglia per progetti di rete in grado di dare vita a Comunità Turistiche Ospitali. Si tratta di una innovazione, in termini di offerta turistica, in grado di favorire l'integrazione tra turisti con disabilità e comunità locali e tra pubblico e privato.
Nel solco di quanto richiesto dall'avviso pubblico, Giovinazzo e Bitonto hanno proposto il progetto ' Olio, mare e fantasia: un tour per tutti- ospitalità, accessibilità, innovazione" capofila di ' Costituendo Partenariato'.