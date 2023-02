Incidente sulla strada statale 16 bis: tre auto coinvolte, un ferito lieve

Tre auto coinvolte e traffico paralizzato sulla strada statale 16 bis, in territorio di Giovinazzo. È stata una serata di duro lavoro per la, che ha dovuto avviare i rilievi in una situazione complessa, dopo un maxi tamponamento a catena che ha visto anche ​un ferito lieve, soccorso dal personale medico delIl sinistro è successo alle ore 18.15 in direzione Foggia, nei pressi dello svincolo Giovinazzo sud. Qui, per via dell'incidente a catena che avrebbe potuto generare anche risvolti più gravi per la dinamica e la pericolosità del tratto stradale interessato, è dovuta intervenire una pattuglia deldi via Cappuccini. Secondo una prima ricostruzione - ma i rilievi sono ancora in corso - il tamponamento ha coinvolto tre auto, un'e unaSulle cause dell'impatto sono in corso gli accertamenti di rito. Di sicuro, s'è innescato un vero filotto. A riportare i danni maggiori sono state due auto, seriamente compromesse al punto da non essere più marcianti, recuperate da altrettanti carroattrezzi. Una persona è rimasta ferita in modo lieve e ha dovuto far ricorso alle cure mediche: un'ambulanza del, giunta in loco, l'ha soccorsa, ma non ha comunque riportato gravi conseguenze. Illesi, invece, i conducenti degli altri mezzi.Gli agenti della, oltre ad avviare la ricostruzione dell'esatta dinamica dei fatti, tutt'altro che facile, hanno anche dovuto evitare che il tamponamento provocasse un'interruzione totale del traffico, fluendo i veicoli sulla corsia di marcia. Il traffico, rimasto paralizzato per un'ora, è tornato regolare alle ore 19.30.