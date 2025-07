Auto in fiamme mentre è in marcia: code e disagi sulla 16 bis

Veicolo in fiamme lungo la strada statale 16 bis, in direzione sud, nel territorio comunale di Giovinazzo. Un'automobile, unaper la precisione, ha preso fuoco durante la marcia causando un sinistro che ha coinvolto altre due vetture. Sul posto sono intervenuti i, due le persone rimaste ferite.I fatti sono accaduti nel corso della mattinata di oggi, intorno alle ore 08.30, all'altezza dello svincolo Giovinazzo sud, verso Bari. Sul posto, scattato l'allarme alla centrale operativa del, il numero unico di emergenza, è intervenuta una squadra deiproveniente dalche ha spento le fiamme, partite dal vano anteriore, e subito rimesso in sicurezza l'area. Probabilmente, un surriscaldamento del motore improvviso che ha scatenato il rogo.È stato lo stesso conducente ad avvertire i soccorsi: dopo aver sentito puzza di bruciato, l'auto ha preso fuoco. Notevoli i disagi alla circolazione. In un incidente stradale, invece, avvenuto poche centinaia di metri prima, all'altezza dello svincolo Giovinazzo nord, invece, sempre in direzione sud, sono rimaste coinvolte due auto, due: il bilancio complessivo è di due persone ferite, soccorse da un'équipe del. Le loro condizioni, tuttavia, non destano alcuna preoccupazione.Sul posto si è reso necessario l'intervento anche del personale dell'Anas per rimettere in sicurezza il tratto stradale, particolarmente trafficato. Per i rilievi, invece, è poi sopraggiunta la. Accertamenti in corso per risalire alle cause del rogo nel primo episodio, per delineare eventuali responsabilità nel secondo.