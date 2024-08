Incidente stradale tra Molfetta e Giovinazzo: 4 auto coinvolte

Powered by

Incidente stradale questa sera, 20 agosto, lungo la strada statale 16 adriatica, in direzione Sud, non lontano dall'uscita Cola Olidda, al confine tra territori di Molfetta e Giovinazzo.Coinvolte quattro auto, due delle quali hanno urtato violentemente contro il guard-rail per una dinamica ancora da verificare. Vi sarebbe, secondo le primissime ricostruzioni, una persona ferita. Sul posto il personale sanitario del servizio 118.Seguiranno aggiornamenti.