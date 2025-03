Incidente sulla 16bis: lunedì da incubo per tanti automobilisti giovinazzesi

Un'auto di traverso all'altezza dell'uscita San Pio. Code per circa 5km in direzione sud

Codequesta mattina, 17 marzo, lungo la strada statale 16 bis, traUna Fiat 500 è finita di traverso nel tratto di tangenziale di Bari nei pressi dell', in direzione sud. Non risultano feriti.Sul posto è giunta la Polizia Locale di Bari che ha provveduto ai rilievi del caso ed a deviare il traffico lungo l'uscita precedente, quella di Santo Spirito al confine col territorio giovinazzese.E proprio per i pendolari dei paesi del Nord Barese la mattinata del lunedì è iniziata come un incubo, con code lunghe anche 5 chilometri., come anticipato. In tanti hanno preferito imboccare l'uscita Giovinazzo Sud-Bitonto con particolari ripercussioni lungo la litoranea che collega la stessa Giovinazzo al capoluogo.